Informations pratiques

Saou

Concerts Fête de Picodon

Place des Cagnard Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18 00:30:00

Date(s) :

2026-07-18

1e soirée de la Grande Fête de village incontournable de l’été où le Picodon est Roi.L’événement réunit plus de 10.000 visiteurs chaque année !

Spectacles et concerts ce soir (le grand marché est demain, dimanche)

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Place des Cagnard Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@fetedupicodon.com

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English :

First night of the unmissable summer village festival where Picodon is King. The event draws more than 10,000 visitors every year!

Shows and concerts tonight (the big market is tomorrow, Sunday)

L’événement Concerts Fête de Picodon Saou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme