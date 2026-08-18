Concerts Habia + Talbru Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Concerts Habia + Talbru

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

20h concerts gratuits

Habia omen // Trio à cordes et voix basques

Habia mêle cordes, voix basques, tradition et création contemporaine dans une musique sensible et engagée.

+ Talbru // Transe collective

Talbru propose une musique organique et festive, enracinée dans les traditions et pensée pour la danse, la vibration et le partage.

→ Journée sur inscription / Concerts gratuits

Une journée organisée par le Garage Résidence et le Sans Réserve, avec le soutien de l’OARA, dans le cadre des Rencontres occitanes des langues et cultures régionales à Périgueux. .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Concerts Habia + Talbru

L’événement Concerts Habia + Talbru Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux