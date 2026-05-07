Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Concerts Marine

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Ouverture 20H

Ce succès fulgurant, marqué par un maintien durable en tête des charts airplay et des ventes, a prouvé que sa voix trouvait un écho puissant chez un large public. Aujourd’hui, elle enchaîne avec un nouveau tube, COEUR MALADROIT , qui s’impose déjà comme un autre incontournable des ondes pour l’été.

La sortie de son premier album s’annonce comme un événement musical majeur mais aussi comme une véritable aventure humaine. Quant à la tournée, elle offrira au public une immersion totale dans l’univers singulier de Marine, où chaque note vibre de sincérité. Sur scène, elle partagera son intimité, son énergie débordante et son humour naturel.

Marine ne cesse de se réinventer en tant qu’artiste. Reconnue pour sa voix et son interprétation hors normes, elle continue de dévoiler sa facette de musicienne accomplie. Élevée au piano dès son plus jeune âge, elle compose et écrit avec une maturité saisissante. Cette tournée sera l’occasion pour ses fans de découvrir une Marine authentique et évolutive, une artiste qui se livre de manière profonde à travers sa musique et qui sait, à chaque note, capter l’essence même de l’émotion.

Réservez ici https://ginger.trium.fr/fr/t/-/event/65044?_gl=1*xlcfea*_gcl_au*NzY3OTYxODM1LjE3NjgyMDY5MzY. .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

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L’événement Concerts Marine Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale