Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Opale Classic Cars

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Circuit Historique de la Côte d’’Opale est avant tout une épreuve réservée aux véhicules de collection, cabriolets, coupés, 2 portes d’avant 1980 ainsi qu’à d’autres reproductions d’anciennes telles les COBRA, LOTUS, MORGAN, MGTF, RV8 ainsi que les Figaro, les Miata et les 2CV. Une liste est à votre disposition. Demander simplement un bulletin d’inscription, à nous retourner avant le 29 aout 2026.

Cette année, Opale Classic Cars organise la 30e Edition pour le 12 septembre 2026.

Le départ sera donné aux alentours de BOULOGNE S/M, avec un RV à 8h30. Un petit déjeuner chaud vous sera offert, ainsi qu’une Plaque Rallye Souvenir à installer sur votre véhicule, avant de prendre la route pour un magnifique Circuit Touristique d’environ 95 kms…

Cet évènement permettra surtout à chacun de découvrir notre magnifique région, grâce aux départementales empruntées et aux adorables villages fleuris traversés ; d’ailleurs un peu trop souvent oubliés…

Pour cela, un formidable Road Book, haut en couleur, très sympathiques et très sixties, guidera ces jolies voitures vers de délicieuses surprises, instructives et parfois étonnantes…

Bref, succès, joie et bonheur garantis !

Par contre, n’oubliez surtout pas que ce Circuit, est véritablement Historique

puisque Opale Classic Cars en reprend chaque année un tracé suivi par des pilotes, champions du monde de course automobile, entre 1904 et 1914.

Jouant sur la découverte et la détente, à la différence des rallyes classiques, cette épreuve est sans moyenne chronométrée ni imposée. Elle devient donc un parcours beaucoup plus décontracté, durant lequel, malgré tout, le rôle du copilote demeure absolument primordial.

De façon à permettre à chaque équipage de réussir une belle journée ; avec O.C.C., la vitesse n’a jamais été sa meilleure alliée et sur la route, on y préfèrera une bonne ambiance détendue afin de pouvoir admirer le paysage que les organisateurs auront choisi pour le bonheur de leurs yeux. Le but étant surtout de respecter au plus juste le trajet imposé par les Gentils-Organisateurs qui ont pris soin de préparer pour tous, un magnifique itinéraire.

L’inscription est à 45€ par équipage de voiture et le midi, un restaurateur digne de ce nom, aura préparé un menu complet A la française , de l’apéro au café, boisson comprise, qui saura régaler les papilles de chacun, pour 35€ par personne. Puis, au dessert et pour le plaisir de tous, comme il se doit depuis 1997, O.C.C. récompensera chaque équipage, avant de se dire A L’ANNEE PROCHAINE . .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France opale.classic.cars@gmail.com

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English :

L’événement Opale Classic Cars Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale