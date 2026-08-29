Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

30ème Circuit Historique de la Côte d’Opale

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le Circuit Historique de la Côte d’’Opale est avant tout une épreuve réservée aux véhicules de collection, cabriolets, coupés, 2 portes d’avant 1980 ainsi qu’à d’autres reproductions d’anciennes telles les COBRA, LOTUS, MORGAN, MGTF, RV8 ainsi que les Figaro, les Miata, les Burton et les 2CV.

Cette année, Opale Classic Cars organise la 30° édition le 12 septembre 2026.

Date limite d’inscription le 29 aout 2026.

Le départ sera donné aux alentours de Boulogne sur mer, avec un rendez-vous à 8h30. Un petit déjeuner chaud sera offert, ainsi qu’une Plaque Rallye Souvenir à installer sur chaque véhicule, avant de prendre la route pour un magnifique Circuit Touristique d’environ 95 kms.

Cet évènement permettra surtout à chacun de découvrir notre magnifique région, grâce aux départementales empruntées et aux adorables villages fleuris traversés. .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 53 27 87 41 opale.classic.cars@gmail.com

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English :

L’événement 30ème Circuit Historique de la Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale