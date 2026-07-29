[Concerts] Schlaasss + DuR ChaToN LaPéniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Concerts] Schlaasss + DuR ChaToN

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

SCHLAASSS

< Volvocore Saint-Étienne >

La légende dit que Charlie Dirty et Daddy Schwartz se sont rencontrés en 2012, dans un colloque de développement personnel par le yoga du cri. C’est suite à cette rencontre coup de foudre qu’ils forment le groupe Schlaasss avec Kiki, le beat-maker-gourou spécialisé dans le coaching par massage intérieur, et Mekki, enfant indigo vidéaste au taux vibratoire exceptionnel.

Certains les comparent à Sexy Sushi qu’ils n’ont jamais écouté, d’autres à Stupeflip dont aucun membre du groupe ne connait plus de 2 titres, certains parlent de punk, oui peut-être, si tu ne cherches pas une reconstitution historique avec uniforme. D’autre parlent de rap, ça peut marcher vu que rap ça veut plus dire grand-chose. Toujours est-il que le groupe Schlaasss se moque de tout, du punk, du rap, de Monoprix, Casino, Prisunic, Total, de ce qu’il faut et ne faut pas dire pour être accepté dans un village de consanguins. On pourrait citer Einstein pour finir mais on écrit jutse n’miprote qoui poru nous merrar quand on verra ce texte copié collé dans les programmes

DUR CHATON

< Rétroclash Strasbourg >

DuR ChaToN c’est l’association d’une plasticienne polymorphe et punk et d’un producteur de musique écl’ectronique. Ensemble, ils façonnent le rétroclash un mix mutant d’EBM nerveuse, de techno free party et de chanson française rétro-révolutionnaire. Sur scène Sophie Laronde et Moldav refusent la docilité ambiante et vous embarquent sur des chemins hors-piste. Une mixture cadencée, vivifiante et hautement inflammable.

Loin du félin domestique, le duo distille une poésie sans filtre et balance une dramaturgie récréative où cohabitent chatons dictateurs, amours qui saignent et clitoris satisfaits. Entre danses frénétiques, transes synthétiques et poésie frontale DuR ChaToN vous invite à prendre la tangente vers une esquive salutaire. Un live sauvage, le cœur serré mais les pieds sur le dancefloor. Idéal pour remuer les décombres avant de foutre le feu .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Concerts] Schlaasss + DuR ChaToN

L’événement [Concerts] Schlaasss + DuR ChaToN Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I