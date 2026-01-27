Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes 10 mars – 21 avril, certains mardis Ille-et-Vilaine

La conciliation est une procédure de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne.

**Conciliation de justice :** résolvez vos litiges à l’amiable

**Les 10 et 24 mars 2026**

**Les 07 et 21 avril 2026**

La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.

**Accueil sur rendez-vous uniquement**

**Horaires :** 9h30-12h30 et 13h30-17h

**Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :**

**Par mail** : [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

**Par téléphone** : 02 23 62 26 81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



