Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes

Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes

Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes mardi 10 mars 2026.

Conciliateur de justice Direction des Quartiers Ouest Rennes 10 mars – 21 avril, certains mardis Ille-et-Vilaine

La conciliation est une procédure de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne.

**Conciliation de justice :** résolvez vos litiges à l’amiable
**Les 10 et 24 mars 2026**
**Les 07 et 21 avril 2026**

La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.
**Accueil sur rendez-vous uniquement**
**Horaires :** 9h30-12h30 et 13h30-17h

**Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :**
**Par mail** : [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
**Par téléphone** : 02 23 62 26 81

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-10T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-04-21T17:00:00.000+02:00

1
 dqo@ville-rennes.fr 02.23.62.26.81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire