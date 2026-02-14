Conciliateur de justice, Direction des Quartiers Ouest, Rennes

Conciliateur de justice, Direction des Quartiers Ouest, Rennes mardi 10 mars 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T12:30:00+01:00
Fin : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Conciliation de justice : résolvez vos litiges à l’amiable
Les 10 et 24 mars 2026
Les 07 et 21 avril 2026

La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.
Accueil sur rendez-vous uniquement
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h

Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :
Par mail : dqo@ville-rennes.fr
Par téléphone : 02 23 62 26 81

Direction de Quartiers Ouest