Conciliateur de justice, Direction des Quartiers Ouest, Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T09:30:00+01:00 – 2026-03-10T12:30:00+01:00
Fin : 2026-04-21T13:30:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00
Conciliation de justice : résolvez vos litiges à l’amiable
Les 10 et 24 mars 2026
Les 07 et 21 avril 2026
La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.
Accueil sur rendez-vous uniquement
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h
Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :
Par mail : dqo@ville-rennes.fr
Par téléphone : 02 23 62 26 81
Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
La conciliation est une procédure de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne. Conciliateur justice
Direction de Quartiers Ouest