Conciliateur de justice, Direction des Quartiers Ouest, Rennes

Conciliation de justice : résolvez vos litiges à l’amiable

Les 10 et 24 mars 2026

Les 07 et 21 avril 2026

La conciliation permet de résoudre à l’amiable vos conflits du quotidien (consommation, voisinage, bail, copropriété, etc.) sans passer par le tribunal.

Accueil sur rendez-vous uniquement

Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-17h

Pour prendre rendez-vous auprès de la Direction de Quartiers Ouest :

Par mail : dqo@ville-rennes.fr

Par téléphone : 02 23 62 26 81

Direction des Quartiers Ouest 39 rue Jules Lallemand Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Direction de Quartiers Ouest