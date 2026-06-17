Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots
Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Amans-des-Cots
Concours amical de Pétanque
Saint-Amans-des-Cots Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Concours amical de Pétanque en doublette au terrain de Sangayrac à St-Amans-des-Côts, tous les jeudis soirs à 20h du 2 juillet au 27 août.
Début des parties à 21h. .
Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie 12usav4260@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friendly doubles pétanque tournament at the Sangayrac field in St-Amans-des-Côtes, every Thursday evening at 8 p.m. from July 2 to August 27.
L’événement Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Amans-des-Cots (Aveyron)
- Quilles de 8 Finale Seniors AOV Saint-Amans-des-Cots 27 juin 2026
- Départ pour le Spectacle de Flagnac Saint-Amans-des-Cots 25 juillet 2026
- Fêtes Musicales de l’Aubrac à l’église de Saint-Amans-des-Côts Saint-Amans-des-Cots 5 août 2026
- Viadène Raid Aventure Saint-Amans-des-Cots 19 septembre 2026