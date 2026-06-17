Saint-Amans-des-Cots

Concours amical de Pétanque

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Concours amical de Pétanque en doublette au terrain de Sangayrac à St-Amans-des-Côts, tous les jeudis soirs à 20h du 2 juillet au 27 août.

Début des parties à 21h. .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie 12usav4260@orange.fr

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English :

Friendly doubles pétanque tournament at the Sangayrac field in St-Amans-des-Côtes, every Thursday evening at 8 p.m. from July 2 to August 27.

L’événement Concours amical de Pétanque Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)