CONCOURS CANIN STADE ROGER BOURGAREL Caraman

Caraman

CONCOURS CANIN

STADE ROGER BOURGAREL Route de Cambiac Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Concours canin ring sportif avec démonstrations et compétition, chiens de travail, événement passionnant, ouvert au public, ambiance conviviale, restauration sur place.

Le Club Canin de Caraman organise le Concours Ring du Vendredi 19 juin au Dimanche 21 juin 2026 au stade de Caraman.

Buvette et restauration sur place

Ouvert à Tous .

STADE ROGER BOURGAREL Route de Cambiac Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie eddielebreton31@gmail.com

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English :

Dog show ring with demonstrations and competition, working dogs, exciting event, open to the public, friendly atmosphere, on-site catering.

L’événement CONCOURS CANIN Caraman a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE