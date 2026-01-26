Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro Arnac-Pompadour
Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro Arnac-Pompadour vendredi 2 octobre 2026.
Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Finales du Circuit Régional Nouvelle Aquitaine
Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, le cross se tiendra sur l’hippodrome.
Village exposant et possibilité de restauration sur place. .
Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro
L’événement Concours Complet d’équitation Automne Amateurs et Pro Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze