Concours de belote de la Fête des Mères Salle municipale de la mairie Esquièze-Sère

Esquièze-Sère

Concours de belote de la Fête des Mères

Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 02:00:00

Date(s) :

2026-05-29

À gagner demi-agneau, longes de porc, ventrêches et grillades.

Buvette sur place et casse-croûte offert en fin de soirée.

Concours organisé par le comité des fêtes d’Esquièze-Sère. .

Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Half-lamb, pork loins, belly pork and grilled meats are up for grabs.

L’événement Concours de belote de la Fête des Mères Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65