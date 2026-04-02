Concours de belote de la Fête des Mères Salle municipale de la mairie Esquièze-Sère
Concours de belote de la Fête des Mères Salle municipale de la mairie Esquièze-Sère vendredi 29 mai 2026.
Esquièze-Sère
Concours de belote de la Fête des Mères
Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 02:00:00
Date(s) :
2026-05-29
À gagner demi-agneau, longes de porc, ventrêches et grillades.
Buvette sur place et casse-croûte offert en fin de soirée.
Concours organisé par le comité des fêtes d’Esquièze-Sère. .
Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72
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English :
Half-lamb, pork loins, belly pork and grilled meats are up for grabs.
L’événement Concours de belote de la Fête des Mères Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65