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Concours de belote de la Fête des Mères Salle municipale de la mairie Esquièze-Sère

Concours de belote de la Fête des Mères Salle municipale de la mairie Esquièze-Sère vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Salle municipale de la mairie

Adresse : ESQUIEZE-SERE

Ville : 65120 Esquièze-Sère

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-29T20:30:00

Fin : 2026-05-29T02:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Esquièze-Sère

Concours de belote de la Fête des Mères

Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 02:00:00

Date(s) :
2026-05-29

À gagner demi-agneau, longes de porc, ventrêches et grillades.
Buvette sur place et casse-croûte offert en fin de soirée.
Concours organisé par le comité des fêtes d’Esquièze-Sère.   .

Salle municipale de la mairie ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72 

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English :

Half-lamb, pork loins, belly pork and grilled meats are up for grabs.

L’événement Concours de belote de la Fête des Mères Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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