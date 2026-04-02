Le Fête de la Nature ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Esquièze-Sère

Le Fête de la Nature

ESQUIEZE-SERE Centre bourg et devant la mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 13:30:00

Date(s) :

2026-05-23

3 stands proposés le long d’un parcours (A/R) depuis la mairie. Stands rapaces, flore et observation du paysage avec l’association Eco’DELS et une guide conférencière.

Informations par téléphone. .

ESQUIEZE-SERE Centre bourg et devant la mairie Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr

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English :

3 stands along a round-trip route from the town hall. Stands for birds of prey, flora and landscape observation with the Eco’DELS association and a guide.

L’événement Le Fête de la Nature Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65