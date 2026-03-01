Concours de belote de l’APEEM

Salle des Ainés MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.

Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de l’événement.

Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous !

Organisé par l’association des parents d’élèves.

Salle des Ainés MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 apeem32230@gmail.com

English :

The evening will be an opportunity to share moments of fun and camaraderie with other belote enthusiasts.

Refreshments will be available throughout the event.

May the best pair win, and may belote be with you!

Organized by the parents’ association.

L’événement Concours de belote de l’APEEM Marciac a été mis à jour le 2026-03-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65