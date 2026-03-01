Concours de belote de l’APEEM Salle des Ainés Marciac
Concours de belote de l’APEEM Salle des Ainés Marciac vendredi 20 mars 2026.
Concours de belote de l’APEEM
Salle des Ainés MARCIAC Marciac Gers
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Cette soirée sera l’occasion de partager des moments de plaisir et de camaraderie avec d’autres passionnés de belote.
Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de l’événement.
Que le meilleur binôme gagne et que la belote soit avec vous !
Organisé par l’association des parents d’élèves.
Salle des Ainés MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 apeem32230@gmail.com
English :
The evening will be an opportunity to share moments of fun and camaraderie with other belote enthusiasts.
Refreshments will be available throughout the event.
May the best pair win, and may belote be with you!
Organized by the parents’ association.
