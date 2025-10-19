Concours de belote Goutrens
Concours de belote Goutrens vendredi 8 mai 2026.
Concours de belote
Goutrens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
A 20h30 à la salle des fêtes de Goutrens.
.
Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com
English :
At 8.30 pm at the village hall of Goutrens.
German :
Um 20:30 Uhr im Festsaal von Goutrens.
Italiano :
Alle 20.30 nella sala del villaggio di Goutrens.
Espanol :
A las 20.30 horas en el salón del pueblo de Goutrens.
L’événement Concours de belote Goutrens a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)