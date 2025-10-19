Concours de belote

Goutrens Aveyron

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

2026-05-08

A 20h30 à la salle des fêtes de Goutrens.

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com

English :

At 8.30 pm at the village hall of Goutrens.

German :

Um 20:30 Uhr im Festsaal von Goutrens.

Italiano :

Alle 20.30 nella sala del villaggio di Goutrens.

Espanol :

A las 20.30 horas en el salón del pueblo de Goutrens.

