Fête de Goutrens Goutrens

Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
2026-05-08
Organisé par le comité des fêtes.
Fête votive: Concours de belote, Goutrail, Bal, Déjeuner, Marché gourmand … .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com
English :
Organized by the party committee.
