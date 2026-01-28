Fête de Goutrens Goutrens

Fête de Goutrens

60 route de Goutrens Goutrens Aveyron

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Organisé par le comité des fêtes.

Fête votive: Concours de belote, Goutrail, Bal, Déjeuner, Marché gourmand … .

60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com

English :

Organized by the party committee.

