Fête de Goutrens Goutrens

Fête de Goutrens

Fête de Goutrens Goutrens vendredi 8 mai 2026.

Fête de Goutrens

60 route de Goutrens Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

Organisé par le comité des fêtes.
Fête votive: Concours de belote, Goutrail, Bal, Déjeuner, Marché gourmand …   .

60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55  martin.albespy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the party committee.

L’événement Fête de Goutrens Goutrens a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)