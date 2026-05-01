Goutrens

Gou’Trail

Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Participez à la 4ème édition du Gou’Trail en Aveyron ! Au programme deux trails de 12 et 21 km, quatre courses enfants gratuites de 5 à 16 ans et une randonnée.

Trails de 12km et 21km en direction de Cassagnes-Comtaux, son point de vue et ses vignes.

Et pour les plus sportifs, continuez jusqu’au point culminant de la chapelle de Notre Dame du Buenne.

Quatre courses enfants de 5 à 16 ans, gratuites et non chronométrées, seront également proposées dans les rues du village. Ainsi qu’une randonnée de 10/15km.

Et pour vous aider dans votre récupération, profitez du marché gourmand et d’un apéro-concert avec la bandas Les Pistonneurs, Sors tes couverts et DJ Coco à partir de 19h à la salle des fêtes de Goutrens.

Renseignements et Inscriptions sur www.goutrail.fr

Évènement organisé par le Comité des Fêtes Goutrens Cassagnes-Comtaux .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie

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English :

Take part in the 4th Gou’Trail en Aveyron! On the program: two trails of 12 and 21 km, four free children’s races (ages 5 to 16) and a hike.

L’événement Gou’Trail Goutrens a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)