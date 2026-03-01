CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

CONCOURS DE BELOTE

Salle des fêtes Chasserades Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Journée

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Venez nombreux participer à notre concours de belote vendredi 13 mars à la salle des fêtes de Chasserades ! Ambiance conviviale et nombreux lots à gagner. Tarif 14€ par équipe. Inscription sur place.

Ne manquez pas cette soirée de jeux et de bonne humeur !

Salle des fêtes Chasserades Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

English :

Come and take part in our belote competition on Friday March 13 at the Chasserades village hall! A friendly atmosphere and lots of prizes to be won. Price: 14? per team. Registration on site.

Don’t miss this evening of fun and games!

