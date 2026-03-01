CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet
CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet vendredi 13 mars 2026.
Salle des fêtes Chasserades Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Venez nombreux participer à notre concours de belote vendredi 13 mars à la salle des fêtes de Chasserades ! Ambiance conviviale et nombreux lots à gagner. Tarif 14€ par équipe. Inscription sur place.
Ne manquez pas cette soirée de jeux et de bonne humeur !
Salle des fêtes Chasserades Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
Come and take part in our belote competition on Friday March 13 at the Chasserades village hall! A friendly atmosphere and lots of prizes to be won. Price: 14? per team. Registration on site.
Don’t miss this evening of fun and games!
