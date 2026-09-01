Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Mariette Vautrin · Sampigny
Informations pratiques
Sampigny
Concours de belote
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concours de belote individuel. CB acceptée. 1 lot par participant. Tombola. Réservation par téléphone au 06 60 88 75 74.Tout public
10 .
Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74
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English :
Individual Belote tournament. Credit cards accepted. One prize per participant. Raffle. Reservations by phone at 06 60 88 75 74.
L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE
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