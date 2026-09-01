Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny

Informations pratiques

Sampigny

Concours de belote

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concours de belote individuel. CB acceptée. 1 lot par participant. Tombola. Réservation par téléphone au 06 60 88 75 74.Tout public

10 .

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74

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English :

Individual Belote tournament. Credit cards accepted. One prize per participant. Raffle. Reservations by phone at 06 60 88 75 74.

L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE