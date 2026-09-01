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AGENDA · Sampigny

Concours de belote Salle Mariette Vautrin Sampigny

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Mariette Vautrin · Sampigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle Mariette Vautrin
Adresse
Rue Henriette de Lorraine
Ville
55300 Sampigny
Département
Meuse
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Sampigny

Concours de belote

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concours de belote individuel. CB acceptée. 1 lot par participant. Tombola. Réservation par téléphone au 06 60 88 75 74.Tout public
10  .

Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 60 88 75 74 

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English :

Individual Belote tournament. Credit cards accepted. One prize per participant. Raffle. Reservations by phone at 06 60 88 75 74.

L’événement Concours de belote Sampigny a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

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