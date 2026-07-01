Ambiance Kermesse, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Informations pratiques

Ambiance Kermesse 19 et 20 septembre Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des 40 ans du musée Raymond Poincaré, la programmation des Journées européennes du Patrimoine s’est voulue ambiance Kermesse. Ainsi, vous retrouverez des jeux géants de la bibliothèque Départementale de la Meuse et des conceptions en interne pour des fous rires garantis.

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

Dans le cadre des 40 ans du musée Raymond Poincaré, la programmation des Journées européennes du Patrimoine s’est voulue ambiance Kermesse. Ainsi, vous retrouverez des jeux géants de la bibliothèque…

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