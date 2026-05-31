Flower Power, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Flower Power 19 et 20 septembre Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Le Plastique c’est Fantastique »

Voilà une idée saugrenue qui est aujourd’hui combattue sans relâche à travers le monde entier.

Pourtant, pour Narcisse, fleuriste du recyclage, cette phrase est une vérité. Dompteur de matière, Embellisseur de déchets, il vous permettra de décomplexer votre usage de ce matériau des plus décriés.

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

« Le Plastique c’est Fantastique »

©Cie la Mince Affaire