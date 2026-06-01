Au ptit coin-coin, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Au ptit coin-coin 19 et 20 septembre Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Attraction foraine par excellence, la pêche au canard revisitée façon canard WC.

Une ambiance des plus loufoques et des cadeaux à gogo.

Viens pécho les canards et tirer sur la corde pour découvrir ton lot.

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

Attraction foraine par excellence, la pêche au canard revisitée façon canard WC.

©Cie La Mince Affaire