Atelier la cuisine sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier la cuisine sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 28 août 2026.
Sampigny
Atelier la cuisine sauvage
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Fleurs, baies, feuilles… la nature regorge de petites pépites délicieuses, il suffit d’ouvrir les yeux ! Dès 7 ans. Sur réservation.Enfants
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Flowers, berries, leaves… nature abounds with delicious little nuggets, all you have to do is open your eyes! Ages 7 and up. Reservations required.
L’événement Atelier la cuisine sauvage Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE
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