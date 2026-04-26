Atelier la cuisine sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Atelier la cuisine sauvage

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Fleurs, baies, feuilles… la nature regorge de petites pépites délicieuses, il suffit d’ouvrir les yeux ! Dès 7 ans. Sur réservation.Enfants

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Flowers, berries, leaves… nature abounds with delicious little nuggets, all you have to do is open your eyes! Ages 7 and up. Reservations required.

L’événement Atelier la cuisine sauvage Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE