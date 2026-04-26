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Jeux de sociétés Musée Raymond Poincaré Sampigny

Jeux de sociétés Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 21 août 2026.

Lieu : Musée Raymond Poincaré

Adresse : 6-12 Rue du Château

Ville : 55300 Sampigny

Département : Meuse

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Sampigny

Jeux de sociétés

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-10-23

Atelier sur les jeux de société des années 80 par Peggy Guettman de Mentions Ludiques. Dès 6 ans, réservation obligatoire par téléphone.Enfants
0  .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50 

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English :

Workshop on 80s board games by Peggy Guettman from Mentions Ludiques. Ages 6 and up, reservation required by telephone.

L’événement Jeux de sociétés Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE

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