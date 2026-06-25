Festival africain solidaire Rue Jeanne D’Arc Sampigny

Informations pratiques

Sampigny

Festival africain solidaire

Rue Jeanne D’Arc Parc de La Vaillante Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 20:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Reconstitution d’un village africain pour une immersion dans le quotidien de ses habitants. Découverte de boissons et mets traditionnels. Animations transformation du mil, corvée d’eau, jeux, danses, contes, artisans, expositions et marché solidaire.

Projection des enfants de Dédougou (Burkina Faso) et reconstitution d’une école de brousse. Conférence sur les enfants migrants organisée par le CPH de Commercy.

Plein tarif 3.00 €

Enfants (Pour les de 12 ans) gratuitTout public

3 .

Rue Jeanne D’Arc Parc de La Vaillante Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 99 47 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recreation of an African village to offer an immersive experience of its inhabitants’ daily lives. Discovery of traditional foods and beverages. Activities: millet processing, water-carrying, games, dances, storytelling, artisans, exhibitions, and a solidarity market.

Film screening featuring children from Dédougou (Burkina Faso) and a reenactment of a bush school. Lecture on migrant children organized by the CPH of Commercy.

Full price: 3.00 ?

Children (under 12): free

L’événement Festival africain solidaire Sampigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COEUR DE LORRAINE