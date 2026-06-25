Festival africain solidaire Rue Jeanne D’Arc Sampigny
dimanche 26 juillet 2026 · Rue Jeanne D'Arc · Sampigny
Informations pratiques
Sampigny
Festival africain solidaire
Rue Jeanne D’Arc Parc de La Vaillante Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Reconstitution d’un village africain pour une immersion dans le quotidien de ses habitants. Découverte de boissons et mets traditionnels. Animations transformation du mil, corvée d’eau, jeux, danses, contes, artisans, expositions et marché solidaire.
Projection des enfants de Dédougou (Burkina Faso) et reconstitution d’une école de brousse. Conférence sur les enfants migrants organisée par le CPH de Commercy.
Plein tarif 3.00 €
Enfants (Pour les de 12 ans) gratuitTout public
3 .
Rue Jeanne D’Arc Parc de La Vaillante Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 6 08 99 47 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Recreation of an African village to offer an immersive experience of its inhabitants’ daily lives. Discovery of traditional foods and beverages. Activities: millet processing, water-carrying, games, dances, storytelling, artisans, exhibitions, and a solidarity market.
Film screening featuring children from Dédougou (Burkina Faso) and a reenactment of a bush school. Lecture on migrant children organized by the CPH of Commercy.
Full price: 3.00 ?
Children (under 12): free
L’événement Festival africain solidaire Sampigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Sampigny (Meuse)
- Atelier Le bonhomme qui a du pot Musée Raymond Poincaré Sampigny 10 juillet 2026
- Les 40 ans du musée Raymond Poincaré Musée Raymond Poincaré Sampigny 12 juillet 2026
- Atelier création sauvage Musée Raymond Poincaré Sampigny 17 juillet 2026
- Atelier découverte de la forêt Musée Raymond Poincaré Sampigny 24 juillet 2026
- Atelier jeux des années 80 Musée Raymond Poincaré Sampigny 31 juillet 2026