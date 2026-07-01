Henri 2.0, Musée Raymond Poincaré, Sampigny

Informations pratiques

Henri 2.0 19 et 20 septembre Musée Raymond Poincaré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Salle de vidéo gaming dans une ambiance rétro.

Le style néo-renaissance revisité et remis à l’honneur grâce à ces bornes d’arcade réalisées à partir du recyclage de bonnes vieilles tables Henri II.

Dans la carcasse, c’est souvenir, souvenir : les plus grands classiques des jeux vidéo qui nous ont fait vibrer, pour le plus grand plaisir des petits, mais surtout des grands enfants !

Musée Raymond Poincaré Rue du Chateau, 55300 Sampigny, France Sampigny 55300 Meuse Grand Est 0329907050 https://musees-meuse.fr/musees/musee-departemental-raymond-poincare-sampigny Important fonds de souvenirs, d’œuvres et de documents d’archives évoquant l’étonnante et fulgurante ascension de Raymond Poincaré, homme politique, juriste et homme de lettres, qui marqua profondément l’histoire de la Troisième République.

Salle de vidéo gaming dans une ambiance rétro.

©La Mince Affaire