Journées européennes du patrimoine Musée Raymond Poincaré Sampigny
Journées européennes du patrimoine Musée Raymond Poincaré Sampigny samedi 19 septembre 2026.
Sampigny
Journées européennes du patrimoine
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ambiance kermesse avec la Cie La Mince Affaire atelier flower power floraison du recyclage, atelier au ptit coin-coin pêche au canard… WC, atelier les Henri 2.0 vidéo gaming dans une ambiance rétro. Jeux géants et jeux de kermesse en autonomie.Tout public
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Kermesse atmosphere with Cie La Mince Affaire: flower power workshop: flowering recycling, au ptit coin-coin workshop: duck fishing… WC, Les Henri 2.0 workshop: video gaming in a retro atmosphere. Giant games and fairground games.
L’événement Journées européennes du patrimoine Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE
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