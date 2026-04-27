Journées européennes du patrimoine Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Journées européennes du patrimoine

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ambiance kermesse avec la Cie La Mince Affaire atelier flower power floraison du recyclage, atelier au ptit coin-coin pêche au canard… WC, atelier les Henri 2.0 vidéo gaming dans une ambiance rétro. Jeux géants et jeux de kermesse en autonomie.Tout public

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

Kermesse atmosphere with Cie La Mince Affaire: flower power workshop: flowering recycling, au ptit coin-coin workshop: duck fishing… WC, Les Henri 2.0 workshop: video gaming in a retro atmosphere. Giant games and fairground games.

L’événement Journées européennes du patrimoine Sampigny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT COEUR DE LORRAINE