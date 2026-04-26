Atelier découverte des insectes Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier découverte des insectes Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 7 août 2026.
Sampigny
Atelier découverte des insectes
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
À la découverte des insectes pollinisateurs par l’Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes. Papillons, syrphes, abeilles mellifères ou sauvages… Venez découvrir les nombreux butineurs qui peuplent les jardins ! Qui sont-ils, et quelles plantes les attirent ? Dès 7 ans. Sur réservation.Enfants
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
Discover pollinating insects at the Écomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes. Butterflies, hoverflies, honeybees and wild bees… Come and discover the many foragers that populate our gardens! Who are they, and which plants attract them? Ages 7 and up. Reservations required.
L’événement Atelier découverte des insectes Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE
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