Atelier jeux des années 80 Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Atelier jeux des années 80

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Animation dans le cadre des 40 ans du Musée Raymond Poincaré .Plongée dans les années 80 ! Personnalisez votre yoyo, votre bilboquet, votre toupie en bois. Dès 7 ans. Sur réservation.Enfants

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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

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English :

As part of the Raymond Poincaré Museum’s 40th anniversary celebrations, we’re taking you back to the 80s! Customize your own yoyo, bilboquet or wooden spinning top. Ages 7 and up. Reservations required.

L’événement Atelier jeux des années 80 Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE