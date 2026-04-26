Atelier jeux des années 80 Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier jeux des années 80 Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 31 juillet 2026.
Sampigny
Atelier jeux des années 80
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Animation dans le cadre des 40 ans du Musée Raymond Poincaré .Plongée dans les années 80 ! Personnalisez votre yoyo, votre bilboquet, votre toupie en bois. Dès 7 ans. Sur réservation.Enfants
0 .
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Raymond Poincaré Museum’s 40th anniversary celebrations, we’re taking you back to the 80s! Customize your own yoyo, bilboquet or wooden spinning top. Ages 7 and up. Reservations required.
L’événement Atelier jeux des années 80 Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE
À voir aussi à Sampigny (Meuse)
- GS9 Sainte-Lucie Les Hauts Jours Sampigny Meuse 1 mai 2026
- Brocante Sampigny 14 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Raymond Poincaré Sampigny 23 mai 2026
- Retour aux années 50, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 23 mai 2026
- Les Mémoires du Clos, Musée Raymond Poincaré, Sampigny 24 mai 2026