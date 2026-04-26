Atelier découverte de la forêt Musée Raymond Poincaré Sampigny
Atelier découverte de la forêt Musée Raymond Poincaré Sampigny vendredi 24 juillet 2026.
Sampigny
Atelier découverte de la forêt
Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Toutes les forêts méritent d’être explorées. C’est vrai au fait, comment ça nait une forêt ? C’est quoi cet arbre ? À partir de 7 ans. Sur réservation.Enfants
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Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50
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English :
All forests deserve to be explored. How does a forest come into being? What’s that tree? Ages 7 and up. Reservations required.
L’événement Atelier découverte de la forêt Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE
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