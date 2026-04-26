Atelier découverte de la forêt Musée Raymond Poincaré Sampigny

Sampigny

Atelier découverte de la forêt

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Toutes les forêts méritent d’être explorées. C’est vrai au fait, comment ça nait une forêt ? C’est quoi cet arbre ? À partir de 7 ans. Sur réservation.Enfants

0 .

Musée Raymond Poincaré 6-12 Rue du Château Sampigny 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 90 70 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All forests deserve to be explored. How does a forest come into being? What’s that tree? Ages 7 and up. Reservations required.

L’événement Atelier découverte de la forêt Sampigny a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE