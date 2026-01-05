CONCOURS DE BELOTE Sauviat-sur-Vige
CONCOURS DE BELOTE Sauviat-sur-Vige samedi 14 mars 2026.
CONCOURS DE BELOTE
SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concours de Belote, animé par le Club Amitiés 3ème age de Sauviat sur vige. Entrée 10€, 4 parties de 12.
1er équipe féminime composition florale
1er prix 2 bons d’achats de 60€
2eme prix 2 bons d’achats de 30€
Un lot à chaque participant .
SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 32 10 jp.jeandeau.87@wanadoo.fr
