CONCOURS DE BELOTE

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concours de Belote, animé par le Club Amitiés 3ème age de Sauviat sur vige. Entrée 10€, 4 parties de 12.

1er équipe féminime composition florale

1er prix 2 bons d’achats de 60€

2eme prix 2 bons d’achats de 30€

Un lot à chaque participant .

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 32 10 jp.jeandeau.87@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCOURS DE BELOTE

L’événement CONCOURS DE BELOTE Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-01-02 par Terres de Limousin