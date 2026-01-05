Gala dansant

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Gala dansant le 1er mai 2026, organisé par le Club Amitié 3eme age. Musicien champion du monde Sébastien Farge accompagné des chefs d’orchestres Pascal Terrible, Pollux, Benoit et .

SALLE DES FETES Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 32 10 jp.jeandeau.87@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala dansant

L’événement Gala dansant Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2026-01-02 par Terres de Limousin