Concours de boules Orgon
samedi 26 septembre 2026 · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Concours de boules
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 15h. Place du Four à Chaux Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Concours de boules, équipes choisies par deux, sur la place du Four à Chaux organisé par l’association La Boule de Beauregard.
Avis aux boulistes ! Le club La Boule de Beauregard vous donne rendez-vous pour son prochain concours. Préparez les boules, affûtez vos tirs et venez passer un bon après-midi de compétition dans une ambiance conviviale.
Format Pétanque choisie par deux
Règlement Licence obligatoire.
Sur place Pas de panique, la buvette sera ouverte tout au long de l’après-midi pour se rafraîchir entre deux mènes !
On vous attend nombreux sur les terrains. .
Place du Four à Chaux Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 63 30 13
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English :
Boules tournament, teams of two, at the Place du Four-à-Chaux, organized by the La Boule de Beauregard association.
L’événement Concours de boules Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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