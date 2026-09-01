Journées Européennes du Patrimoine Musée Urgonia Orgon
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Journées Européennes du Patrimoine
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Journées Européennes du Patrimoine organisées par le Musée Urgonia. Ces journées nous permettront une nouvelle fois de mettre à l’honneur notre village et son patrimoine.
Trois jours pour découvrir l’histoire, l’art et le patrimoine d’Orgon.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Urgonia propose plusieurs rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’Orgon.
Vendredi 18 Septembre
18h30 Conférence La peinture gothique par Juliette Motte à la Médiathèque Edmond Rostand. Les livres généraux sur l’histoire de l’art commencent souvent par la Renaissance, résumant l’art gothique à l’architecture et balayant purement et simplement cette peinture révolutionnaire. Car l’art gothique ne se résume pas à l’architecture. En utilisant presque tous les supports de la miniature d’un manuscrit à la fresque monumentale d’une église, la peinture gothique nous fait entrer dans un monde coloré qui tente de représenter la réalité. De la fin du XIIe siècle jusqu’au XVe siècle, l’art gothique invente des techniques, réinvente la perspective, redonne du volume aux formes et nous offre des visages criants de vérité.
Entrée libre. Inscriptions conseillées à la Médiathèque.
Samedi 19 Septembre
10h Visite guidée Les croix du village d’Orgon . Un parcours à travers le village pour découvrir les différentes croix, leur histoire et leurs significations.
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia.
Samedi 19 Septembre
14h Atelier La tapisserie au Moyen Âge pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia. Découverte de la tapisserie médiévale et de la Dame à la licorne, suivie d’un atelier créatif.
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia.
Dimanche 20 septembre
10h Visite commentée du Musée Urgonia.
Un voyage à travers 160 millions d’années d’histoire du territoire grâce aux collections paléontologiques et archéologiques du musée.
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 musee.urgonia@gmail.com
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English :
European Heritage Days organized by the Urgonia Museum. These events will once again give us the opportunity to showcase our village and its heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)
- Matinée des associations Espace Culturel Renaissance Orgon 12 septembre 2026
- Atelier « la tapisserie au Moyen Âge », Musée Urgonia, Orgon 18 septembre 2026
- Conférence « la peinture gothique », Médiathèque Edmond Rostand, Orgon 18 septembre 2026
- Visite guidée « Les croix du village d’Orgon », Musée Urgonia, Orgon 19 septembre 2026
- Visite commentée du Musée Urgonia, Musée Urgonia, Orgon 20 septembre 2026