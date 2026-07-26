Visite commentée du Musée Urgonia, Musée Urgonia, Orgon

Informations pratiques

Visite commentée du Musée Urgonia Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Urgonia Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire d’Orgon et de son territoire depuis 160 millions d’années grâce aux collections paléontologiques et archéologiques du Musée Urgonia. Dans les salles consacrées à la paléontologie, les fossiles révèlent que les épisodes marins et continentaux se succèdent, dévoilant un cortège d’animaux disparues et d’autres encore présents. Les vestiges archéologiques documentent quant à eux les vestiges laissés par l’homme depuis son arrivée sur le secteur il y a 10 000 ans. Une dernière exposition est consacrée aux treize espèces d’oiseaux protégées dans les Alpilles. Visite gratuite. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr.

Musée Urgonia Chemin des aires 13660 Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490730954 [{« link »: « mailto:urgonia.mediation@orgon.fr »}] Le musée Urgonia se situe dans l’ancienne prison du village. Ce bâtiment chargé d’histoire, reconverti en un lieu culturel, conserve les traces de sa fonction originelle (double barreaudage, graffitis de prisonniers) Autoroute A7 : Sortie n° 25 Cavaillon puis suivre direction Saint-Rémy, Orgon

Venez découvrir l’histoire d’Orgon et de son territoire depuis 160 millions d’années grâce aux collections paléontologiques et archéologiques du Musée Urgonia. Dans les salles consacrées à la les que…

@Orgon