Matinée des associations Espace Culturel Renaissance Orgon

Informations pratiques

Orgon

Matinée des associations

Samedi 12 septembre 2026 de 9h à 12h. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Journée des associations à l’Espace Renaissance organisée par le Conseil Citoyen et l’Espace de Vie Social d’Orgon.

Venez découvrir la richesse du tissu associatif orgonnais, échanger avec les bénévoles et trouver l’activité qui vous accompagnera.



Sport, culture, arts, loisirs, vie locale… Venez rencontrer les associations d’Orgon, échanger avec leurs bénévoles et découvrir les activités proposées pour cette nouvelle saison.

Une matinée pour faire connaissance, poser vos questions, vous renseigner… et peut-être trouver l’activité qui vous accompagnera cette année ! .

Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 57 68 88 47

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English :

Associations Day at Espace Renaissance organized by the Conseil Citoyen and Espace de Vie Social d’Orgon.

L’événement Matinée des associations Orgon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence