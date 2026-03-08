Concours de boules Saint-Jeures
Concours de boules Saint-Jeures samedi 29 août 2026.
Concours de boules
Stade du Bru Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29
2026-08-29
Boules lyonnaises. 32 quadrettes 3è et 4è division. 1 national autorisé. A 8h soupe aux choux pour les boulistes.
Stade du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 05 92 33
English :
Boules lyonnaises. 32 quadrettes 3rd and 4th division. 1 national authorized. At 8 am cabbage soup for boulistes.
