Concours de brasero Bonnieux
Concours de brasero Bonnieux dimanche 7 juin 2026.
Bonnieux
Concours de brasero
Place Gambetta Bonnieux Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez participer à un événement convivial et gourmand, placé sous le signe du feu et de la créativité culinaire ! En équipe de 2, vous devrez réaliser un menu complet (entrée, plat, dessert) autour d’un thème imposé… le tout au brasero.
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Place Gambetta Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 12 70 75 comitedesfetesbonnieux@gmail.com
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English :
Come and take part in this friendly, gourmet event, with its focus on fire and culinary creativity! In teams of 2, you’ll have to create a complete menu (starter, main course, dessert) around an imposed theme? all over a brazier.
L’événement Concours de brasero Bonnieux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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