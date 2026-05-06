Bonnieux

Concours de brasero

Place Gambetta Bonnieux Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez participer à un événement convivial et gourmand, placé sous le signe du feu et de la créativité culinaire ! En équipe de 2, vous devrez réaliser un menu complet (entrée, plat, dessert) autour d’un thème imposé… le tout au brasero.

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Place Gambetta Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 12 70 75 comitedesfetesbonnieux@gmail.com

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English :

Come and take part in this friendly, gourmet event, with its focus on fire and culinary creativity! In teams of 2, you’ll have to create a complete menu (starter, main course, dessert) around an imposed theme? all over a brazier.

L’événement Concours de brasero Bonnieux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon