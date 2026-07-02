Concours de cakes salés Tonnerre
dimanche 30 août 2026 · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Concours de cakes salés
Pâtis de Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30 11:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Dans le cadre de l’édition 2026 des Journées gourmandes et artisanales du Tonnerrois du 28 au 31 août 2026
Le concours aura lieu le dimanche 30 août.
Les préparations seront à déposées entre 10 h 30 et 11 heures au stand des Cuisiniers de l’Yonne.
Les dégustations par le jury se feront à 11 h 30. .
Pâtis de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 96 51 89
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English : Concours de cakes salés
L’événement Concours de cakes salés Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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