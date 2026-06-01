Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay Chauffailles samedi 27 juin 2026.

Chauffailles

Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles, nouveau concours sur la base de Rising Star. Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027 ! Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décembre, les masters pour le gros lot !

Vote du public indispensable, venez soutenir votre candidat !

Il n’y a pas que pour les résultats du concours que vous tremblerez ! Gilles aussi va vous faire Tremblay !! Trembler de rire bien évidemment ! .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay

L’événement Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais