Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay Chauffailles
Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay Chauffailles samedi 27 juin 2026.
Chauffailles
Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles, nouveau concours sur la base de Rising Star. Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027 ! Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décembre, les masters pour le gros lot !
Vote du public indispensable, venez soutenir votre candidat !
Il n’y a pas que pour les résultats du concours que vous tremblerez ! Gilles aussi va vous faire Tremblay !! Trembler de rire bien évidemment ! .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
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English : Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay
L’événement Concours de chant Votez pour moi ! & Humoriste Gilles Tremblay Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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