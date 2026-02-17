Concours de chants Chauffailles

Concours de chants

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Nouveau concours de chants sur la base de Rising Star. Votez pour moi !

Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027 ! Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décombre, les masters pour le gros lot ! Vote du public indispensable, venez soutenir votre candidat !

Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

