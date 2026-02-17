Concours de chants Chauffailles
Concours de chants Chauffailles vendredi 13 mars 2026.
Concours de chants
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Nouveau concours de chants sur la base de Rising Star. Votez pour moi !
Nouveau règlement, nouveau jury pour dénicher notre star 2027 ! Chaque mois, une prime pour le gagnant et, en décombre, les masters pour le gros lot ! Vote du public indispensable, venez soutenir votre candidat !
Grace à notre partenaire officiel Intermarché Chauffailles. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
