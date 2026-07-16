UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer

mercredi 19 août 2026 · Hauteville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Cale nord
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Cale nord Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Concours de châteaux de sable. Rendez-vous à 15h30 sur la cale nord. Gratuit.   .

Cale nord Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)