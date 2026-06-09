Saint-Martin-aux-Buneaux

Concours de châteaux de sable

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concours de châteaux de sable réservé aux enfants dès 16h30 et suivi d’un goûter.

Inscriptions à la cabine de la plage. .

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre