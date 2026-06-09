Concours de châteaux de sable Saint-Martin-aux-Buneaux
Concours de châteaux de sable Saint-Martin-aux-Buneaux jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Concours de châteaux de sable
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concours de châteaux de sable réservé aux enfants dès 16h30 et suivi d’un goûter.
Inscriptions à la cabine de la plage. .
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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