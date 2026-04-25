Concours de dessins :Thème nature Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Du 1er au 20 mai, la piscine organise un concours de dessins réservé aux enfants, sur le thème de la nature.

Les participants peuvent déposer leur dessin directement à l’accueil de la piscine pendant toute la durée du concours.

Des cadeaux surprises seront offerts aux gagnants. Tous les dessins seront également exposés dans le hall de la piscine tout au long de l’été.

Une activité ludique et créative à ne pas manquer pour les plus jeunes.

Un concours de dessins dédié aux enfants pour laisser libre cours à leur imagination autour du thème de la nature. Une belle occasion de créer, de s’amuser et de voir son œuvre exposée.

Du vendredi 01 mai 2026 au mercredi 20 mai 2026 :

gratuit Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS

https://www.piscine-brule.com/



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