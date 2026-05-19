Meymac

Concours de la racine ovine Limousine

Avenue du Gaud Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La race Limousine, réputée pour la finesse de sa chair, produit des agneaux de boucherie en race pure et en croisement. Deux filières sont distributrices de l’agneau produit à partir de la brebis Limousine l’agneau du plateau de Millevaches.

L’agneau du plateau de Millevaches est une marque collective de production déposée par l’Association Brebis Limousine du Plateau de Millevaches qui regroupe des OP (Organisation de Producteurs) et l’UPRA Races Ovines des Massifs section Limousine.

Les manifestations organisées localement et régionalement permettent aux éleveurs de présenter le travail de sélection (race pure et production F1).

Le concours spécial de la race a lieu annuellement à Meymac (Corrèze), et regroupe les meilleurs animaux. .

Avenue du Gaud Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 4 73 92 74 07

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English : Concours de la racine ovine Limousine

L’événement Concours de la racine ovine Limousine Meymac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze