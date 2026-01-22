Concours de labours et vide-greniers Descartes
Concours de labours et vide-greniers Descartes dimanche 6 septembre 2026.
Concours de labours et vide-greniers
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Concours de labours avec vide-greniers, brocante, plus repas sur place et buvette.
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 01 47 vitry.cathy12@gmail.com
English :
Ploughing competition with garage sale, flea market, plus on-site lunch and refreshments.
