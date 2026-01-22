Concours de labours et vide-greniers

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

2026-09-06

Concours de labours avec vide-greniers, brocante, plus repas sur place et buvette. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 01 47 vitry.cathy12@gmail.com

English :

Ploughing competition with garage sale, flea market, plus on-site lunch and refreshments.

