Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac Hôtel de Ville Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac

Hôtel de Ville 1 Place Saint-Pierre Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Finale du concours et remise des prix dans le cadre de Faites Lire !

Dans le cadre de Faites Lire !, la finale du concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” et la remise des prix se dérouleront en présence de Daniel Pennac. Créé en 2025 par la Ville du Mans et la Compagniemia, cofondé par l’écrivain Daniel Pennac, le concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” verra à nouveau des élèves scolarisés au Mans rivaliser d’éloquence lors de la finale. Le gagnat recevra le prix Daniel Pennac. Gratuit. Au Salon Plantagenêt Hôtel de Ville (1 place Saint-Pierre Le Mans). .

Hôtel de Ville 1 Place Saint-Pierre Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Contest Finals and Awards Ceremony as Part of the Faites Lire! Initiative

L’événement Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72