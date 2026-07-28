Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac Hôtel de Ville Le Mans
dimanche 4 octobre 2026 · Hôtel de Ville · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac
Hôtel de Ville 1 Place Saint-Pierre Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Finale du concours et remise des prix dans le cadre de Faites Lire !
Dans le cadre de Faites Lire !, la finale du concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” et la remise des prix se dérouleront en présence de Daniel Pennac. Créé en 2025 par la Ville du Mans et la Compagniemia, cofondé par l’écrivain Daniel Pennac, le concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” verra à nouveau des élèves scolarisés au Mans rivaliser d’éloquence lors de la finale. Le gagnat recevra le prix Daniel Pennac. Gratuit. Au Salon Plantagenêt Hôtel de Ville (1 place Saint-Pierre Le Mans). .
Hôtel de Ville 1 Place Saint-Pierre Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Contest Finals and Awards Ceremony as Part of the Faites Lire! Initiative
L’événement Concours de lecture à voix haute “Qui a lu lira” Remise du Prix Daniel Pennac Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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