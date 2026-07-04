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AGENDA · Paray-le-Monial

Concours de manille Paray-le-Monial

samedi 10 octobre 2026 · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Centre culturel et de congrès
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 15 Autres Tarifs

Paray-le-Monial

Concours de manille

Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Concours de manille toutes les doublettes récompensées ! Tombola, buvette, petite restauration.   .

Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46  associationchezlaurette@gmail.com

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English :

L’événement Concours de manille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-04 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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