Informations pratiques

Paray-le-Monial

Concours de manille

Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Concours de manille toutes les doublettes récompensées ! Tombola, buvette, petite restauration. .

Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46 associationchezlaurette@gmail.com

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English :

L’événement Concours de manille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-04 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I