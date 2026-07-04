Concours de manille Paray-le-Monial
samedi 10 octobre 2026 · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Concours de manille
Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Concours de manille toutes les doublettes récompensées ! Tombola, buvette, petite restauration. .
Centre culturel et de congrès Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 51 27 46 associationchezlaurette@gmail.com
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L’événement Concours de manille Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-04 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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