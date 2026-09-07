Concours de Mondioring, Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Concours de Mondioring 12 et 13 septembre Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Concours Canin inscrit au calendrier de la Société Centrale Canine