AGENDA · Villemur-sur-Tarn
Concours de Mondioring, Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn
samedi 12 septembre 2026 · Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Concours de Mondioring 12 et 13 septembre Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie
Concours Canin inscrit au calendrier de la Société Centrale Canine
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