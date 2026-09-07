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Concours de Mondioring, Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

samedi 12 septembre 2026 · Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn · Villemur-sur-Tarn

Concours de Mondioring, Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn
Adresse
Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn
Ville
31340 Villemur-sur-Tarn
Département
Haute-Garonne

Concours de Mondioring 12 et 13 septembre Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Avenue Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie
Concours Canin inscrit au calendrier de la Société Centrale Canine

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