Concours de Pêche à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival
Concours de Pêche à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival dimanche 26 avril 2026.
Lacapelle-Marival
Concours de Pêche à Lacapelle-Marival
Plan d’eau Le Merlival Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L'AAPPMA vous invite à participer à son concours de pêche au plan d'eau le Merlival.
L'AAPPMA vous invite à participer à son concours de pêche au plan d'eau le Merlival.
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Plan d’eau Le Merlival Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 06 80 80 92
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English :
The AAPPMA invites you to take part in its fishing competition at the Merlival lake
L’événement Concours de Pêche à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lacapelle Marival